نقابة المهن الموسيقية تهنئ المصريين بذكرى النصر
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:54 م
إسراء شوقيطباعة
هنأت نقابة المهن الموسيقية، المصريين بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيد.
وأشادت النقابة فى بيانها بدور القوات المسلحة المصرية ورجالها الأوفياء لتضحياتهم العظيمة.
وجددت النقابة تأيدها للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مواصلة خطط الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ المشروعات القومية الطموحة.
وأشادت النقابة فى بيانها بدور القوات المسلحة المصرية ورجالها الأوفياء لتضحياتهم العظيمة.
وجددت النقابة تأيدها للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مواصلة خطط الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ المشروعات القومية الطموحة.