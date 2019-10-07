جنوب الوادي: دعم كبير من الدولة لقطاع التعليم والبحث العلمي

أكد رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف الغرباوي، اليوم الاثنين، أن هناك دعما كبيرا من الدولة لقطاع التعليم والبحث العلمي، وأن التعليم هو الرافد الرئيس لإعداد المواطن المتخصص.



وأشار رئيس الجامعة - خلال مشاركته في حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب البيطري - إلى أهمية حرص الطلاب على الحضور لضمان انتظام العملية التعليمية، وأهمية المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية التي تحرص الجامعة على إقامتها وخصصت لها توقيتات محددة أسبوعيا، مشيدا بتميز كلية الطب البيطري في النشر العلمي والحصول على المنح الدراسية من جامعات دولية متميزة.



من جانبه، وجه عميد كلية الطب البيطري الدكتور محمد وائل عبد العظيم التهنئة للطلاب الجدد، مشيرا إلى أنه تم إقامة حفل استقبال الطلاب الجدد بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر الذي يجسد معاني الصمود والتضحية.



وأكد أن إدارة الكلية حريصة على توفير كافة سبل التعليم المتميز للطلاب وكذلك المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.



تجدر الإشارة إلى أن فقرات حفل الاستقبال تضمنت تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية في العام الدراسي السابق وعرض فيلم تسجيلي عن أهم الفعاليات والأنشطة التي شهدتها كلية الطب البيطري.