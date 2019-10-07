مدرب تشيلسي: ابراهام يستحق الشهرة التي حصدها

أثنى المدرب فرانك لامبارد على اللاعب ​تامي أبراهام​ بعد أن سجل هدفه الثامن في ​الدوري الإنجليزي​ الممتاز هذا الموسم في فوز ​تشيلسي​ 4-1 على ​ساوثامبتون​ يوم الأحد.



وقال لامبارد: "إن أخلاقيات العمل وراء الكواليس هي التي تجعله في مثل هذا المركز الجيد. يمسك الكرة، يسيطر عليها، ويقوم بتسجيل الأهداف، وهو أمر رائع بالنسبة له".





وأضاف: "لقد وثقت في تامي منذ بداية الموسم. شعرت أن الوقت قد حان له للعودة إلى تشيلسي.



أعلم أن الناس سيتحدثون عن ظروف حظر الانتقالات، لكن لدينا أيضًا ​أوليفييه جيرو​، وهو الفائز بكأس العالم، وميتشي باتشواي الذي يعتبر مهاجمًا من الدرجة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز برأيي أيضًا".