مدرب تشيلسي: ابراهام يستحق الشهرة التي حصدها
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:50 م
وكالاتطباعة
أثنى المدرب فرانك لامبارد على اللاعب تامي أبراهام بعد أن سجل هدفه الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في فوز تشيلسي 4-1 على ساوثامبتون يوم الأحد.
وقال لامبارد: "إن أخلاقيات العمل وراء الكواليس هي التي تجعله في مثل هذا المركز الجيد. يمسك الكرة، يسيطر عليها، ويقوم بتسجيل الأهداف، وهو أمر رائع بالنسبة له".
وأضاف: "لقد وثقت في تامي منذ بداية الموسم. شعرت أن الوقت قد حان له للعودة إلى تشيلسي.
أعلم أن الناس سيتحدثون عن ظروف حظر الانتقالات، لكن لدينا أيضًا أوليفييه جيرو، وهو الفائز بكأس العالم، وميتشي باتشواي الذي يعتبر مهاجمًا من الدرجة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز برأيي أيضًا".
وقال لامبارد: "إن أخلاقيات العمل وراء الكواليس هي التي تجعله في مثل هذا المركز الجيد. يمسك الكرة، يسيطر عليها، ويقوم بتسجيل الأهداف، وهو أمر رائع بالنسبة له".
وأضاف: "لقد وثقت في تامي منذ بداية الموسم. شعرت أن الوقت قد حان له للعودة إلى تشيلسي.
أعلم أن الناس سيتحدثون عن ظروف حظر الانتقالات، لكن لدينا أيضًا أوليفييه جيرو، وهو الفائز بكأس العالم، وميتشي باتشواي الذي يعتبر مهاجمًا من الدرجة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز برأيي أيضًا".