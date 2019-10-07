إعلان شروط القبول بمسابقة التعليم لتعيين 120 ألف معلم
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:48 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، الدكتور محمد عمر، عن الشروط المطلوبة لمسابقة تعيين 120 ألف معلم وعامل بوزارة التربية والتعليم والتي تضمنت:
أن يكون سبق له العمل بالوزارة"العقود المؤقتةنظام الحصص" لهم الاولوية في التكليف بدون تقديم أي مستندات أخري سوي ما سبق تقديمه المسابقة السابقة بعد اتباع التالي:
1- تسجيلها على البوابة الالكترونية للتأكد من صحتها "10" أيام رسوم ادارية للمراجعة والتدقيق.
2- الانتهاء من الشهادات المعمارية "شهادة المعلم المصري".
3- التكليف واستلام العمل فرصة 3 شهور لاستكمال الانتهاء من الحصول على الشهادات وفي حالة عدم الانتهاء منها سيكلف المرشح التالي.
4- سيطبق قواعد المفاضلة بعد ما طلب الشهادات المهارية "الأولوية رقم 1".
أن يكون سبق له العمل بالوزارة"العقود المؤقتةنظام الحصص" لهم الاولوية في التكليف بدون تقديم أي مستندات أخري سوي ما سبق تقديمه المسابقة السابقة بعد اتباع التالي:
1- تسجيلها على البوابة الالكترونية للتأكد من صحتها "10" أيام رسوم ادارية للمراجعة والتدقيق.
2- الانتهاء من الشهادات المعمارية "شهادة المعلم المصري".
3- التكليف واستلام العمل فرصة 3 شهور لاستكمال الانتهاء من الحصول على الشهادات وفي حالة عدم الانتهاء منها سيكلف المرشح التالي.
4- سيطبق قواعد المفاضلة بعد ما طلب الشهادات المهارية "الأولوية رقم 1".