جوارديولا: الهزيمه من ولفرهامبتون ​الأسوأ علي الاطلاق

بعد سقوط مانشستر سيتي​ في فخ ولفرهامبتون ​ وصف بيب جوارديولا​ المدير الفني لمان يونايتد الهزيمة​ باليوم السيئ، لكنه يعتقد أن فريقه لا يزال قادرًا على التغلب على ​ليفربول​ الانجليزي حامل اللقب المنضم لدي صفوفه هداف الدوري الانجليزي المصري محمد صلاح على الرغم من تراجعه بفارق ثماني نقاط في سباق اللقب.



وقال جوارديولا: "أنا أعرف هؤلاء الرجال. لا يزالوا مندفعين بشكل لا يصدق، وما زال بإمكانهم القيام بذلك. الفارق كبير، وأنا أعلم ذلك. في كثير من الحالات، لم يهدر ليفربول نقاطًا. من الأفضل عدم التفكير في تقدم فريق واحد بفارق ثماني نقاط. لا نزال في شهر تشرين الأول فقط".





وأضاف: "هناك الكثير من النقاط بيننا. لكن من الأفضل عدم التفكير في ذلك. من الأفضل أن نفكر فيما هو التالي".