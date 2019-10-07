"جيانلوكا دي مارزيو": ميسي أسطورة القرن الـ21 بالليجا

استطاع النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي احراز هدفا كبير في مباراة فريقه ​برشلونة​ يوم أمس أمام ​إشبيلية​ على ملعب كامب نو، ضمن منافسات ​الدوري الإسباني​، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 4-0، وهو الهدف الأول لصاحب الـ32 عامًا هذا الموسم مع البلاوغرانا.



ولفت موقع جيانلوكا دي مارزيو إلى أن ميسي بات أوّل لاعب يسجّل في 16 موسما متتاليا خلال القرن الـ21 من الدوري الإسباني، حيث لم يسبق لأي لاعب في الليجا هذا القرن بتحقيق هذا الرقم حتّى الآن.



وسجل ميسي أول هدف له في الدوري الإسباني عام 2005 أمام فريق ألباسيتي، ليصل اليوم إلى الهدف رقم 419 بعد 14 عاما.



إضافة إلى ذلك، يكون ميسي قد سجل الهدف رقم 37 له في شباك إشبيلية خلال 38 مباراة، علمًا أن الفريق الأندلسي هو الضحية المفضلة للنّجم الأرجنتيني خلال مسيرته في جميع المسابقات.