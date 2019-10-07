تشامبرز: اسعي للتعلم من زميلي لويز

اعلن ​كالوم تشامبرز​ نجم فريق ​أرسنال الانجليزي ​أنه حريص على التعلم من زميله في الفريق دافيد لويز.



وقال تشامبرز: "لقد كان دافيد رائعا، دخل ولم يكن لأحد في النادي كلمة سيئة يقوله عنه. إنه أحد أفضل اللاعبين الذين قابلتهم، عندما تتحدث معه، يقدم لك النصيحة".





وأضاف: "خارج الملعب، إنه رجل رائع وفي الملعب يجلب صفاته ويلعب جيدًا في الوقت الحالي. يجلب معه بعض الخبرة الإضافية، لذلك هناك أشياء يمكنني تعلمها منه داخل وخارج الملعب، من الجيد دائمًا أن أحظى بتجربة من هذا القبيل في الفريق".