اسطور ريال مدريد يشيد بموهبة ابناء ناديه السابق

أشاد خورخي ​فالدانو​ أسطورة نادي ​ريال مدريد​ بالموهبة الأوروجويانية فيدريكو ​فالفيردي​ نجم وسط الفريق.



ونجح الاوروجوياني الشاب في تقديم مستويات رائعة في مباراة فريقه الاخيرة امام غرناطة، وذلك بعد مشاركته بدلًا من لوكا مودريتش.



وقلل فالدانو عن فالفيردي لإذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية:" كان أدائه مبشرًا وواعدًا في تلك المباراة".



وأضاف: "رغم الحديث الكثير عن إمكانياته الفنية، لكنه حتى الآن لم يظهرها".



وأختتم قائلًا: "في حال حافظ على مستواه المحلي، فسيكون لاعبًا مهمًا للغاية بالمستقبل".