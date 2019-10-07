"التعليم" تعلن عن شروط تقديم المعلمين للمسابقة الجديدة

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن الوزارة لديها آليات كاملة؛ لاكتشاف المعلمين الذين يروجون لأفكار متطرفة أو ينتمون للجماعة المحظورة، لافتا إلى أن الوزير صدق على مذكرة لإنهاء الخدمة لـ1070 معلما.



وكشف نائب الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، عن أن الفترة المقبلة ستشهد مذكرات أخرى حول إنهاء الخدمة لبعض المعلمين أيضا لانتمائهم للجماعة المحظورة، ولكن بعد التأكد.



وأوضح "عمر" أن بوابة تسجيل وظائف المعلمين ستعمل طوال العام؛ لضمان حصول الطلاب على الخدمة التعليمية طوال العام، معلقًا "لو معلم طلع معاش، فسيتم الاستعانة بالبوابة؛ لتعيين معلم آخر فورًا".



وأشار "نائب وزير التعليم" إلى أن المعلمين المتقدمين للمسابقة لابد ان يتم تسجيلهم على برنامج المعلمون أولا وديسكفري؛ ليخضعوا للتقييم والمتابعة الدورية.