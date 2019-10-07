الليلة.."بيت الأشباح" على العائم بالمنيل

يقام مساء اليوم، الإثنين، عرض "بيت الأشباح" على مسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك في الساعة السابعة مساء.



العرض تمثيل مجموعة من طلبة الدفعة الأولى من ورشة "ابدأ حلمك" التي تقيمها فرقة مسرح الشباب، وهو أول عرض إحترافي لهم، وقد شهد العرض إقبالا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه فى يونيو الماضي.



"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.