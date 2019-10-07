إطلاق الفوج الـ6 من رحلات برنامج "أهل مصر" بالوادي الجديد

قال مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد بهاء شوقي، إنه تم إطلاق "الفوج السادس" من رحلات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر" برعاية وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار اهتمام الدولة بأبناء المحافظات الحدودية، واستمرارا لتنفيذ البرنامج الرئاسي لأبناء القبائل الحدودية.



وأضاف أن الفوج يضم خمسين فردا من شباب مركزي: "الخارجة " و"باريس " لمدة أربعة أيام، وتشمل تنفيذ محاضرات حول الأمن القومي والتنمية البشرية، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي لمعالم القاهرة خلال مدة البرنامج.



وأكد حرص المديرية على مشاركة كافة الشباب والفتيات من مراكز الشباب على مستوى مراكز المحافظة الخمس؛ لضمان استفادة جميع أبناء المحافظة من البرنامج.