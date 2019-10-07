أحمد سعد عن تصالحه مع سمية الخشاب: "كذب"

نفى الفنان أحمد سعد، ما يتم تداوله عبر مواقع السوشيال ميديا عن تصالحه مع الفنانة سمية الخشاب، وعودتهم مرة أخرى بعد الانفصال.



ونشر أحمد سعد، صورة بصحبة سمية الخشاب وعلق عليها قائلًا:" ده كذب كذب...انا الحمد لله لما ببص لقدام ما ببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه..ونفسي ننسى المرحله دى بقى..وياريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي".



يذكر أن الفنانة سمية الخشاب، أكدت مؤخرا في لقاء لها أنها أنهت جميع خلافاتها مع طليقها الفنان أحمد سعد، لافتة إلى أن العلاقة بينهما أصبحت جيدة، ويعتبران الآن أصدقاء.