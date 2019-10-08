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منوعات

"هايدى" توفر 8 آلاف جنيه من مصروفها لممارسة "Skydiving" بدبى

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
جريدة الدستور
إيناس سعيد
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تعشق "هايدي عمارة" المغامرات، وشجعتها جرأتها وحماسها على خوض مغامراتها الخاصة، لتسافر إلى دبي وتمارس رياضة Skydiving وحدها، وهي في الثالثة والعشرين من عمرها، دون علم والديها حتى لا يخافوا عليها من فكرتها الجنونية، وقد كان.

تدرس "هايدي" في الفرقة الخامسة بكلية العلاج الطبيعي جامعة جنوب الوادي، ومع حياتها المزدحمة بالدراسة، كان للمغامرات وخاصة Skydiving جانب هام ومميز، "أنا متابعة سكاي دايفينج دبي من زمان جدًا وبصور صور وقصص الناس اللي بتمارس الرياضة دي وبتحمس أكتر، وكان حلم من أحلامي إني أعمل كده".

من مصروفها الشخصي التي تحصل عليه من والدها، ظلت توفر المال، لتتمكن من توفير مبلغ 2000 درهم ما يعادل 8000 جنيه مصري؛ حتى تستطيع ممارسة رياضتها المفضلة، وبين ليلة وضحاها وجدت نفسها في دبي.

تحكي "هايدي": "كانت هذه التجربة رهيبة أحسن شيء ممكن أفعله في حياتي، لا أنكر خوفي في البداية وهو وقت القفز من الطائرة، عند رؤيتك للقافزين قبلك، أو بيترموا كدا من الطيارة دي أوحش لحظة مرت عليا، لكن ما أن اعتزمت القفز ووجدت نفسي ثابتة في الجو عشت المتعة، خاصة عند رؤيتي للبلد من أعلى نقطة في السماء".

عند تقديمها لممارسة Skydiving، وجدت أن كل قافز يكون معه مرشد معلق معه كوسيلة أمان، "عند الأجانب عادي لو واحدة ست معاها راجل هو المسؤول، وده كان صعب بالنسبة لي احنا كشرقيين، فلما كلمت الشركة وأبلغتهم إني محتاجة سيدة تكوني معايا رحبوا بدا وكانت معايا فعلا".

عند سفرها إلى دبي، لم تخبر "هايدي" أسرتها بالسبب الحقيقي وهو ممارستها للسكاي دايفينج، "أكيد كانوا هيعارضوا لخوفهم عليا، لكن لما رجعت وشافوا الفيديو والصور واطمئن والدي أني سليمة في البداية لم يصدق أني خضت هذه المغامرة ثم ارتاح لوجودي سليمة معافاة أمامه، وشجعني على شجاعتي".

تقول: "أنا بشكر أهلي على تشجيعهم ليا إني أخوض ده وإن محدش قلل من حاجة بحبها ونفسي فيها"، وتشجع الفتيات على خوض أحلامهم.

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