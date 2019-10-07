الأقصر تستضيف البطولة العربية والأفريقية للديواثلون

تستعد الأقصر لاستضافة البطولة العربية والافريقية للديواثلون (جرى+ دراجات) والتي ينظمها الاتحاد المصري للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر والتي ستقام خلال الفترة من 9-12 أكتوبر الجاري بمحافظة الأقصر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر.



وأشار رئيس الاتحاد المصرى والعربى والافريقى للترايثلون ورئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية، إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم استضافة هذا الحدث الكبير على هذه الأرض التاريخية، وبمشاركة العديد من أبطال اللعبة ويقام خلال فترة البطولة مهرجان رياضى كبير للديواثلون يشارك فيه مختلف الفئات العمرية.



وأضاف ناصر أنه سيقام على هامش البطولة عدد من الاجتماعات الهامة التي تهتم بتطوير اللعبة وتحقيق انتشارها على المستوى العربى والافريقى وهى: اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للترايثلون واجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأفريقية للترايثلون والجمعية العمومية للاتحاد العربى للترايثلون والجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى للترايثلون.