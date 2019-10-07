آل كارداشيان يعرضون مقتنياتهم للبيع..والسبب

نجد أن العديد من المشاهير يلجأن إلى بيع مقتنيات الخاصة بهم أو التبرع بها وهناك من يلجأ لاستبدالها وهذا الأمر لا يقتصر فقط على مشاهير العرب بل مشاهير الغرب ايضًا يلجأن لذلك وعلى رأسها آل كارداشيان.



ووفقًا لمجلة فوج تبني آل كارداشيان مشروع خاص بهم جديد يستهدف إطلاق منصةٍ على الإنترنت ويتم من خلالها عرض مقتنياتهن القديمة للبيع، والتي ستشمل مختلف القطع من أزياء وأحذية إلى إكسسوارات وحقائب وغيرها، وكما هو متوقع فهذه القطع فاخرةٌ ومن ماركاتٍ عالمية.



أعلن المتحدث باسم سيدات آل كاردشيان في بيان: "في سابقة من نوعها، ستتمكنّ من شراء مختلف القطع من خزانة عائلة آل كارداشيان وجينر وكذلك كايلي وكيندال إلى كورتني وكيم وكلوي والتي تأتي من ماركاتٍ عالميةٍ متنوعة، من "بالمان" و"شانيل" و"فيرساتشي" إلى "ديور" و"روبرتو كافالي" وغيرها من أبرز العلامات العالمية.



القطع سيتم عرضها أسبوعيًا، وأوضح أن أول مجموعةٍ سيتم عرضها للبيع ستشمل قطعًا تخص كريس وكايلي وكيم، وستتراوح أسعارها بين 9 إلى 20 ألف دولار، بينما سيتم عرض مقتنيات كورتني وكلوي وكيندال لاحقًا.



وعن الغرض من إطلاق المنصة هو الاستدامة، بالإضافة إلى مشاركة جزء من أسلوب حياة آل كارداشيان وجينر، من خلال إتاحة الفرصة لامتلاك إحدى القطع المميزة جنبًا إلى جنب مع تعزيز الاستدامة.