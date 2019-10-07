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الثقافة

كيف إحتفل أطفال الأنفوشي بنصر أكتوبر؟

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:35 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد بقصر ثقافة الأنفوشي بفرع ثقافة الإسكندرية، أحيت الحفل فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، بدأت الفعاليات بديفيليه أمام ساحة القصر بالأعلام المصرية على نغمات "أغنية حلوة بلادي السمرا، ويا أحلى أسم بالوجود"، تلاه عرض فنى على المسرح تضمن تابلوهات استعراضية متنوعة منها الفلاحي والصعيدي.

وعقد القصر ندوة بعنوان " بطولات الجيش المصرى احتفال أكتوبر" أدارها الشاعر أحمد قدرى، بحضور كل من اللواء هاشم أبو الفضل والمستشار محمد بدير والفنان ياسر الشرقاوي، تحدثوا خلالها عن الدروس المستفادة من ذكرى نصر أكتوبر وكيف كانت الحرب نقطة تحول في مسار الصراع العربي الإسرائيلي، وكيف أظهرت قوة الجندي المصري وشجاعته وإصراره على النصر.

ونظم قصر ثقافة الشاطبي احتفالية ضمن نشاط إدارة الشئون الثقافية إدارتها الشاعرة حنان حسن، بدأ الحديث مع اللواء عمر عز الدين بطل عملية إيلات، الذي تحدث عن أحداث يوم 5 أكتوبر 1973 وكيف بدأ العمليات مع زملاؤه في القوات البحرية في رأس غارب، وكيف تمكنت القوات المصرية من عبور خط بارليف يوم 6 أكتوبر في ساعتين وكيف تغيرت معاملة المدنيين معهم بعد العبور، ومن جانبه تناول اللواء هاشم أبو الفضل مرحلة الصمود بداية من عام 1967 ووقوف الشعب بجانب الجيش وتحمله لأصعب الظروف وخاصة الاقتصادية، ثم تناول اللواء محمود سعد قائد عملية الحفار في ابيدجان ذكرياته في مواجهته للظروف الصعبة على الساحل الإفريقي الغربي، أما اللواء مدحت عاصم الملقب بثعلب الصحراء نوّه على تفرد جيش مصر في العقيدة والقوة والجاهزية.

تحدث اللواء محسن الشريف عن الفترة الراهنة وما تواجهه مصر من تحديات موجها رسالة للشعب المصري بالوقوف صفا واحدا مع الجيش، تخلل الحفل عرض أفلام تسجيلية عن الحرب والابطال المشاركين في النصر، تلاها فقرة أداء مسرحي عن تاريخ مصر قدمها فريق علي علي، إلى جانب إلقاء قصائد وطنية بحضور نخبة من شعراء الثغر منهم محمود المصري، آمال بسيوني، ميرفت محمد، أحمد الحملة، بمصاحبة عازف العود علي الفولي واختتم الحفل بتقديم باقة من الأغاني الوطنية للفنانة داليا يونس شارك في ترديدها الحضور.

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