سيدات الفراعنة فى مهمة رسمية ببطولة العالم لرواد السلاح

تخوض سيدات مصر اليوم منافسات السيف فى بطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا فى مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.



ويمثل مصر الرباعى منى مفرح وياسمين جاد وحنان صالح بمرحلة 50 عاما ومها مراد بمرحلة 60 عاما.



وتتنافس سيدات الفراعنة فى هذه المهمة الرسمية مع لاعبات من أقوى الدول فى اللعبة أمثال ايطاليا وامريكا والمانيا وفرنسا وانجلترا وروسيا واليابان، بالاضافة الى النمسا واستراليا وهولندا وهونج كونج والبرازيل وفنلندا.



وتعتبر الالمانية سيلك والتزين هي المرشحة الأولى للفوز باللقب لمرحلة 50 عاما بينما الروسية لودميلا شيرنوفا هى المرشحة الاولى للفوز بلقب مرحلة 60 عاما.



وتقام اليوم أيضا منافسات فردى السيف سيدات لمرحلة 70 عاما وفرق رجال سيف المبارزة.