شاهد.. مي كساب في أحضان زوجها على "إنستجرام"

شاركت الفنانة مي كساب، متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "كساب" في الصورة، في أحضان زوجها المطرب أوكا من العرض الخاص لفيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب"



الفيلم بطولة محمد سلام، أحمد فتحي، ومي كساب، بيومي فؤاد، شادي الفونس، هدي الأتربي، عمرو وهبة، عبدالله مشرف، محمد طعيمة، تأليف رضا رأفت، إخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج هاي ميديا ونيوسنشري وتوزيع دولار.

