الاتحاد الدولي للغوص يشهد فعاليات اليوم الثاني لكأس مصر للسباحة

شهد رئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولي للغوص إلياس أكسياروس، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثاني من المرحلة الثانية لبطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف التي يستضيفها مجمع السباحة الأوليمبي بنادي سموحة في الإسكندرية وذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلي.

وقال الشاذلي: إن أكسياروس أشاد بالتجهيزات ونظام البطولة والسباقات، فضلًا عن الإمكانات المبهرة داخل مجمع حمامات السباحة بنادي سموحة، كما قام بجولة تفقدية لمنشآت النادي بالكامل.

وتأتي زيارة رئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولي للغوص إلى مصر للوقوف على تطور رياضة السباحة بالزعانف في مصر خلال الفترة الحالية، ومراجعة تنفيذ الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برنامج نشاط الاتحاد الدولي.

وأضاف الشاذلي أن زيارة أكسياروس تأتي لتوقيع عقود تنظيم مصر نهائي كأس العالم للسباحة بالزعانف المقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر عام 2020.

من جانبه..حرص رئيس نادي سموحة المهندس فرج عامر على تكريم أكسياروس، حيث أناب المدير التنفيذي للنادي بتسليم مندوب الاتحاد الدولي للغوص درع نادي سموحة.

من ناحيته..توجه نائب رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ محمد خميس بالشكر لعامر على توفير كافة إمكانيات نادي سموحة لإقامة جميع بطولات الاتحاد طوال الفترة السابقة.