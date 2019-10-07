انطلاق فعاليات المنتدي العربي للمدن الذكية بالأقصر

انطلقت بمدينة الأقصر، اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى العربي للمدن الذكية، والذي يقام هذا العام تحت شعار " المدن الذكية ودور الابتكار فيها".



يشارك في المنتدى، الذي ينعقد برعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، وفود من عدة دول عربية وتحتضن فعالياته مكتبة مصر العامة في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري.



و أكد نائب المحافظ، في كلمته خلال الافتتاح، أهمية انعقاد المنتدى وما يمثله من خلق حالة للتكامل بين المدن العربية، مشيرا الى أهمية التكنولوجيا واستخداماتها كلغة للتواصل ولغة العصر.



ولفت إلى أن محافظة الأقصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال المدن الذكية عبر منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة.



وقالت سميرة الدحيات، مدير عام المنتدى العربي للمدن الذكية، إن المدن والبلديات العربية تواجه مجموعة من التحديات، مؤكدة على أن تسارع الأحداث وتنامي الاحتياجات وتنوعها، وتغلغل التكنولوجيا في جميع مفاصل الحياة، أصبحت تفرض إيجاد حلول سريعة تلبي احتياجات المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين، وتقديم خدمات ذكية تحقق رضاهم وتفوق توقعاتهم بكفاءة وفاعلية كبيرة.



ومن جانبه، أكد الخبير التكنولوجي احمد همام منسق المنتدى والرئيس السابق للإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الأقصر، أهمية التحول الإلكتروني والرقمي وما يمثله من نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن المنتدى يناقش عددا من الملفات من بينها تحديات المدن الذكية والواقع الحالي لها.