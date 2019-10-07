مراكز الشباب بالإسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

احتفلت مراكز الشباب بالإسكندرية بذكرى مرور 46 عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيد، حيث نفذ مركز شباب أبيس 2 احتفالية بهذه الذكرى المجيدة، حيث الأغاني الوطنية إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج لكافة المراحل السنية على مدار اليوم وتنفيذ مسابقة للرسم بمشاركة طلائع المركز.



تأتي هذه الأنشطة والبرامج بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية، بتفعيل الأنشطة والمسابقات بالهيئات الشبابية والرياضية في الأعياد والمناسبات القومية.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة ممثله في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية على تفعيل دور مراكز الشباب خلال الاحتفالات والمناسبات القومية والاهتمام بالأنشطة المختلفة بما يدعم الطلائع والشباب ويعزز قيم الولاء والانتماء للوطن.