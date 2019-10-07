الصحة: مبادرة "قوائم الانتظار" تجري 250 ألف عملية جراحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من إجراء من 250 ألفا و247 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى أمس الأحد، الموافق 6 أكتوبر 2019.



وأوضحت أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 111 ألفا و433 عملية قسطرة قلب، و17 ألفا و933 جراحة قلب مفتوح، و83 ألفا و851 جراحة رمد، و10 آلاف و508 جراحات مخ وأعصاب، و11 ألفا و542 جراحة عظام، و12 ألفا و810 جراحات أورام، فيما تم الانتهاء من 1746 زراعة قوقعة، و178 زراعة كلى، و246 زراعة كبد، مشيرا إلى أنه تم تحويل 4160 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلًا من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبيًا والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات جراحية، مؤكدا أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فورًا حيال حدوث أي تطورات صحية لهم.



وأعلنت عن إدراج خدمة حالات الكسر الباثولوجي الذي يحتاج إلى تثبيت بمسمار نخاعي تشابكي ضمن مشروع قوائم الانتظار، إضافةً إلى إدراج خدمة تركيب دعامة مغطاة للشريان الأورطي عن طريق القسطرة التداخلية، وذلك للحالات المرضية التي تعاني من تمدد الشريان الأورطي البطني (EVAR) وانشطار الشريان الأورطي الصدري (TEVAR).



من جانبه، قال الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 44.5%، تليها جراحات الرمد بنسبة 33.5%.



وأضاف "عاطف" أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 160298 عملية جراحية بنسبة 64% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 66708 بنسبة 26.6%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكدا أن المريض لا يتحمل أية تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحا أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.