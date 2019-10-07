إلغاء حكم حبس 11 ضابطًا بتهمة قتل 22 شخصًا في ثورة يناير

قضت محكمة النقض، الاثنين، بقبول طعن 11 ضابطًا وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة، على حكم حبسهم عامًا مع وقف التنفيذ وإعادة المحاكمة.



كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 11 ضابطًا وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ، وبراءة 3 آخرين، في قضية اتهامهم بقتل 22 شخصًا وإصابة 44 آخرين من المتظاهرين أمام قسم الشرطة إبان أحداث ثورة يناير.



وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال الأحداث بدافع بث الرعب والخوف في قلوب المتظاهرين وتفرقتهم.



وأكد أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا الأسلحة النارية والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لاستخدام تلك الأسلحة في تلك الأحوال.



وذكرت النيابة، أن المتهم الأول العميد إيهاب خلاف، أطلق الأعيرة النارية على المتظاهرين من سلاحه الميري أمام قسم شرطة حدائق القبة الأمر الذي أسفر عن مقتل الكثيرين منهم وإصابة آخرين.