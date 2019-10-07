مركز شباب الأحراز بالشرقية يحتفل بذكري انتصارات حرب أكتوبر

احتفلت مراكز الشباب بمحافظة الشرقية بذكرى مرور٤٦ عاما على انتصارات حرب اكتوبر المجيد، حيث قام مركز شباب الاحراز بعمل احتفالية كبيرة بمشاركة الطلائع بالمركز، وذلك من أجل بث روح الانتماء وتذكيرهم بأمجاد اجدادهم وتاريخ مصر، حيث تم اذاعه الاناشيد الوطنية وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة الاستاذ أدهم على والمدير التنفيذي الاستاذ علي عبد الله. ‍



وتأتي هذه الأنشطة بناء علي توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ورعاية الاستاذ وائل الألفي وكيل الوزارة بالشرقية، ووكيل المديرية للشباب عبد الحليم الحنفي، وتحت اشراف مدير اداره أبو كبير محمود محمد عبد الله، بتفعيل الأنشطة والمسابقات بالهيئات الشبابية والرياضية في الاعياد والمناسبات القومية.