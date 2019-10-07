منتخب مصر للطائرة يصل هيروشيما لاستكمال منافسات كأس العالم

وصلت قبل قليل بعثة المنتخب الوطني لكرة الطائرة إلى مطار هيروشيما لاستكمال منافسات بطولة كأس العالم المقامة باليابان وتستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى.



وخاض المنتخب المصري مواجهات أستراليا وإيران وكندا والبرازيل وروسيا فى مدينة ناجانو قبل العودة إلى هيروشيما التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال.



ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا وإيران قبل أن يتلقى 3 هزائم متتالية أمام البرازيل وكندا وروسيا.



يستكمل منتخب الطائرة مواجهاته بالمونديال أمام كل من، إيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرا أمريكا أيام 9، 10، 11، 13، 14، 15 من نفس الشهر الجارى.



وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا،و يرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الإتحاد، بينما لم يتوجه معه حسن عابد المدير الإدارى لظروف خاصة.