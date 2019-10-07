تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث عنف الظاهر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة ثلاثة متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في "أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 3 نوفمبر.



صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم.