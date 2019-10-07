وزير الطاقة الأمريكي ينفي تقريرا بشأن استقالته

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري اليوم الاثنين، إنه لا يعتزم الاستقالة حاليا أو في الشهر القادم، لينفي تقريرا ذكر أنه من المتوقع أن يقدم استقالته في نوفمبر.



وردا على سؤال حول التقرير الذي نشره موقع بولوتيكو، قال وزير الطاقة الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في ليتوانيا "كلا، أنا هنا، أنا أعمل".



وقال بيري "قاموا بكتابة القصة لمدة تسعة أشهر على الأقل حتى الآن، في أحد تلك الأيام سيكونون على حق على الأرجح، لكن ليس اليوم، وليس غدا، وليس الشهر القادم".