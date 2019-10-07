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تامر عاشور يرفض دخول ابنته المجال الفني (فيديو)

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:27 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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أجاب المطرب تامر عاشور، على سؤال: "هل يتمنى دخول إبنته أيام المجال الفني؟"، ليرد قائلًا: "متأكد أن ممكن صوتها يطلع حلو، وفيه بوادر".

وأضاف "عاشور"، خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" المذاع على فضائية "روتانا": "لكن كأب لا أرجح حاجه زي كده".

ويعيش المطرب تامر عاشور، حالة من التألق والسعادة على المستويين الفني لنجاح ألبومه وتعاقده مع الدكتورة سارة الطباخ المالكة لشركة" ايرث برودكشن" للإنتاج وإدارة أعماله، وعلى المستوي الشخصي لخطوبته من ملكة جمال الكون دارين حلمي.

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