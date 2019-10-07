إجلاء المئات من مقرات شرطية فرنسية بسبب وجود قنابل

أفادت وسائل إعلام فرنسية محلية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن قد أجلت مئات الأشخاص من مقرات للشرطة وقصر العدل بضاحية نانتير بعد إنذار بوجود قنابل.



وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا..



يأتي هذا عقب أيام من قتل شرطي في مركز للشرطة على يد إرهابي، بينما أغلقت قوات الأمن محطة المترو القريبة من مركز الشرطة، يتزامن هذا مع تصريح وزير الداخلية الفرنسي بان مستوى الإرهاب في فرنسا انتقل من مرتفع الى مرتفع أكثر.

