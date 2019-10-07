إحالة أستورجي للجنايات بتهمة ذبح فتاة العمرانية

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، الاثنين، أستورجى إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بذبح فتاة رفضت إقامة علاقة جنسية مع أحدهما.



جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أستورجي 23 سنة، وطالب ثانوي زراعي 17 سنة، التقيا المجني عليها في شارع الثلاثيني وعرضا عليها ممارسة الجنس مقابل مبلغ مالي واصطحباها إلى شقة اعتاد المتهم الرئيسي الذهاب إليها برفقة مالكها المحبوس حاليًا لتدخين المخدرات واختارها لعلمه بخلوها.



وتبين أن الطالب صعد برفقة الفتاة وتوجه الآخر لشراء بيرة وحشيش وعند عودته كان انتهى صديقه من معاشرة الفتاة التي رفضت معاشرة الآخر لتعبها ما أثار غضبه فحاول إجبارها على ممارسة الرذيلة ومع استمرار رفضها كسر زجاجة البيرة وسدد لها طعنات في رقبتها أودت بحياتها.



وعندما فوجئ الشابان بمقتلها فرا هاربين حتى ألقت قوة أمنية القبض عليهما، وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهم الثاني بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة القضية، بعدما اتهمته بتعاطي المواد المخدرة واستبعدته من جريمة القتل بعدما أقر أن المتهم الأول بذبحه الفتاة لرفضها ممارسة الجنس معه.