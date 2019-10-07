الغفران.. قبيلة قطرية يعاقبها "تميم" بسحب الجنسية لمعارضتها "الحمدين"

قال الكاتب دريوي دايك في موقع اراب نيوز اليوم الاثنين، أنه لابد لقطر ونظام الحمدين أن يعيدوا الجنسية لقبيلة الغفران التي عرضت مشكلتها في كل المحافل الدولية، بل إنه لابد أن يكون إعادة الجنسية للقبيلة فرضا من الأمم المتحدة، لأن الدوحة لا تريد إعادة الجنسية للقبيلة، لاسيما وأن اجتماع الأمم المتحدة حول انعدام الجنسية الذي عقد في جنيف يوم 7 أكتوبر، وأكد على أن قطر تعهدت بإعادة الجنسية لجميع أفراد مجتمع الغفران الذي تم تجريده من الجنسية في عام 2004.



وأضاف الموقع أنه في أكتوبر 2004، أصدرت وزارة الداخلية القطرية مرسومًا إداريًا يلغي الجنسية لما لا يقل عن 5،266 فردًا من عشيرة الغفران، أي حوالي 5٪ من السكان في ذلك الوقت، ولم تكن هناك استثناءات للعجزة أو الأطفال أو الأرامل، بينما بررت الحكومة القطرية مدعيا إنه في خرق لقوانين الجنسية، كانت قبيلة الغفران تحمل جنسية أخرى، لكن لم يسمح للقبيلة بأي طعن قانوني في هذا التأكيد، الذي كان تعسفيًا ولا يخضع لأي مراجعة مستقلة.



واقترح البعض أن هذا الإجراء كان سياسيًا، حيث رفض الكثير من أعضاء القبيلة دعم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في الانتخابات المحلية المقررة، أو أنه كان انتقاما للدعم الذي قدمه أفراد العشيرة لانقلاب فاشل في عام 1996، في أعقاب استيلاء الشيخ حمد على السلطة عام 1995 من والده، فقد قام الشيخ حمد، الذي حكم بعد انقلاب عام 1995، بتسليم السلطة لابنه، الشيخ تميم بن حمد، في عام 2013.



وفي نهاية عام 2004 والنصف الأول من عام 2005، تصرفت الحكومة بموجب المرسوم الأميري، وواجه عدد كبير من مجتمع الغفران إجراءات ترحيل من قطر، المحرومين من جنسيتهم، لم يعد بمقدورهم الاحتفاظ بوظيفة حكومية أو ممتلكات أو حسابات بنكية، وحُرموا من الحصول على الخدمات الاجتماعية أو التعليم الحكومي، وتعرض بعضهم للمضايقة والاحتجاز بموجب قانون معيب، بل انه في بعض الحالات، قطعت الحكومة إمدادات الكهرباء والمياه عن المجتمعات المحلية وإلى منازل محددة، متجاهلة ما إذا كان هناك أشخاص ضعفاء قد يحتاجون إلى هذه الخدمات.