الإثنين 07 أكتوبر 2019 الموافق 08 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الغفران.. قبيلة قطرية يعاقبها "تميم" بسحب الجنسية لمعارضتها "الحمدين"

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:22 م
الكاتب دوري دايك
الكاتب دوري دايك
أمينة ذكي
طباعة
قال الكاتب دريوي دايك في موقع اراب نيوز اليوم الاثنين، أنه لابد لقطر ونظام الحمدين أن يعيدوا الجنسية لقبيلة الغفران التي عرضت مشكلتها في كل المحافل الدولية، بل إنه لابد أن يكون إعادة الجنسية للقبيلة فرضا من الأمم المتحدة، لأن الدوحة لا تريد إعادة الجنسية للقبيلة، لاسيما وأن اجتماع الأمم المتحدة حول انعدام الجنسية الذي عقد في جنيف يوم 7 أكتوبر، وأكد على أن قطر تعهدت بإعادة الجنسية لجميع أفراد مجتمع الغفران الذي تم تجريده من الجنسية في عام 2004.

وأضاف الموقع أنه في أكتوبر 2004، أصدرت وزارة الداخلية القطرية مرسومًا إداريًا يلغي الجنسية لما لا يقل عن 5،266 فردًا من عشيرة الغفران، أي حوالي 5٪ من السكان في ذلك الوقت، ولم تكن هناك استثناءات للعجزة أو الأطفال أو الأرامل، بينما بررت الحكومة القطرية مدعيا إنه في خرق لقوانين الجنسية، كانت قبيلة الغفران تحمل جنسية أخرى، لكن لم يسمح للقبيلة بأي طعن قانوني في هذا التأكيد، الذي كان تعسفيًا ولا يخضع لأي مراجعة مستقلة.

واقترح البعض أن هذا الإجراء كان سياسيًا، حيث رفض الكثير من أعضاء القبيلة دعم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في الانتخابات المحلية المقررة، أو أنه كان انتقاما للدعم الذي قدمه أفراد العشيرة لانقلاب فاشل في عام 1996، في أعقاب استيلاء الشيخ حمد على السلطة عام 1995 من والده، فقد قام الشيخ حمد، الذي حكم بعد انقلاب عام 1995، بتسليم السلطة لابنه، الشيخ تميم بن حمد، في عام 2013.

وفي نهاية عام 2004 والنصف الأول من عام 2005، تصرفت الحكومة بموجب المرسوم الأميري، وواجه عدد كبير من مجتمع الغفران إجراءات ترحيل من قطر، المحرومين من جنسيتهم، لم يعد بمقدورهم الاحتفاظ بوظيفة حكومية أو ممتلكات أو حسابات بنكية، وحُرموا من الحصول على الخدمات الاجتماعية أو التعليم الحكومي، وتعرض بعضهم للمضايقة والاحتجاز بموجب قانون معيب، بل انه في بعض الحالات، قطعت الحكومة إمدادات الكهرباء والمياه عن المجتمعات المحلية وإلى منازل محددة، متجاهلة ما إذا كان هناك أشخاص ضعفاء قد يحتاجون إلى هذه الخدمات.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها

منذ حوالي 15 ساعة

أديب يفحم "الجزيرة": "الشريط الضيق ده أد قطر 4 مرات"

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل رحلة قطار العاصمة الإدارية الجديدة "المونوريل"

منذ حوالي 20 ساعة

تعديل موعد إذاعة فيلم "الممر" على القناة الأولى

ads

الصور

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

الأكثر قراءة

تفاصيل رحلة قطار العاصمة الإدارية الجديدة "المونوريل"

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

رئيس الزمالك يكشف مصير "ميتشو" بعد التعادل مع نادى مصر

أديب يفحم "الجزيرة": "الشريط الضيق ده أد قطر 4 مرات"

أيام زمان

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

الصحة

فوز أمريكيين وبريطانى بجائزة نوبل للطب

أطباء روس يحذرون من المخاطر القاتلة لطلاء الأظافر

وصفة ألمانية للتخلص من ارتفاع ضغط الدم

6 أشياء تصيبك بالأرق.. احذرها

الرئيس نيوز

بالانفوجراف .. المالية تكشف حجم الإنفاق على الصحة خلال العام المالي الحالي

اقتصادية النواب تسعى لوضع المواطن على أولويات البرلمان.. وغلاب:"ينتظر منا الكثير"

رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات والمبادرات الرئاسية

خاص| المالية تتجه إلى إرجاء السندات الآسيوية حال طالت الإجراءات

منوعات

راهب بوذي يسعى للتخلي عن الرهبنة بعد تورطه في فضيحة جنسية

العثور على حشيش داخل "دورة مياه" بمساحة 500 متر مربع في إيطاليا

"جوجل" تُطلق ميزة جديدة للعديد من تطبيقاتها

ابتكار علاج جديد لإصلاح إصابات الدماغ

كشكول

بالصور.. وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدرسة الغريب بسنورس

في الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر.. "خريجي الأزهر" تطلق أغنية "جيش العبور"

رئيس مجلس أمناء "الألمانية الدولية": الجامعة تضم ٤٨٤ طالباً هذا العام

رئيس جامعة القاهرة: "بدون الجيش مفيش شعب ومستقبل ووطن"

إسلام سياسي

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون قوائم الكيانات الإرهابية

ورطة جديدة.. أردوغان استغل حريمه للتجسس على جهات سيادية أجنبية

"حماة الوطن": مصر تتعرض لحرب فكرية

العبيدي: احتفالات نصر أكتوبر تكشف الوجه الأقبح للإخوان الإرهابية


زيت وسكر

“الإحصاء”: تنفيذ 82 ألف وحدة اسكان اجتماعي خلال عام

استحداث 4 خطوط سير نقل جماعي لخدمة طلاب المدارس بالشروق 

“الجزار”: الأتوبيس فائق الجودة بـ ٦ أكتوبر نقلة نوعية في نقل الركاب بمصر

16.4% زيادة في الاستثمارات الموجهه لتنفيذ الوحدات السكنية خلال عام

مقالات الرأي
كريم عبدالعاطي
لماذا الشفافية؟
د. محمد السيد سالم
مصر من الفراغ إلي العمق الأفريقي
د. منى حلمى
غاندى الذى هزم الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس
مؤمن المحمدي
عوف الأصيل
المزيد

الثقافة

"جريمة في جزيرة الماعز" بنوادي مسرح الدقهلية

"رائحة البرتقال".. رواية "الورداني" الرمزية

ثقافة دمياط تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد

أدباء "نعمان عاشور" يحيون روح انتصار أكتوبر بالدقهلية

صفحتنا ع الفيس بوك