إبراهيم الكرداني وبوسي شلبي يقدمان حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية

يقام غدًا الثلاثاء بمسرح سيد درويش بالإسكندرية حفل افتتاح الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي تحت رئاسة الناقد الفني الأمير أباظة وتحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، ويقدم حفل الافتتاح كل من الإعلامي إبراهيم الكرداني والإعلامية بوسي شلبي.



وسيتم إذاعة حفل الافتتاح على الهواء مباشرة على كل من قنوات النهار والمحور ونايل سينما والقناة الثانية، وسيتم تكريم كل من نبيلة عبيد ومحمد فاضل ومحمود قابيل وتحل السينما الأسبانية ضيف شرف الدورة الجديدة وسيتم عرض فيلم "70 ألف دولار" الأسباني في حفل الافتتاح.