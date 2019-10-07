حملات تموينية مكثفة على الأسواق في الأقصر

شنت مباحث تموين الأقصر خلال شهر سبتمبر الماضي العديد من الحملات التفتيشية على المحال التجارية، والتي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، وذلك لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط.



وأوضح العقيد محمد فاضل رئيس قسم مباحث التموين، أنه تم تحرير 460 قضية متنوعة تتضمن 27 قضية سلع منتهية الصلاحية، و219 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و26 قضية تراخيص، 74 قضية شهادات صحية، 8 قضايا تجميع دقيق بلدي مدعم بإجمالي 1.900 طن، و20 قضايا مضبوطات دون فواتير، و10 قضية سلع مجهولة المصدر، و16 قضية عدم ممارسة النشاط، و2 قضية تجميع 243 كيلو سكر تمويني، و15 قضية ذبح خارج السلخانة، وقضية عدم وجود سجل 21 بترول، 2 قضية تجميع مواد بترولية بإجمالي 35 لترا، قضية تجميع بطاقات تموينية باجمالى 24 بطاقة، قضية سكر ناقص الوزن، 6 قضايا تصرف في حصة مخبز بلدي، 2 قضية زيادة في السعر الرسمى.



بالإضافة إلى تحرير عدد 30 تقرير مخالفة من خلال مرور لجان التموين على المخابز البلدية، وتضمنت 7 مخالفات عدم نظافة أدوات العجين، 6 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 4 مخالفات توقف عن الإنتاج، 6 مخالفات تصرف في حصة الدقيق، 3 مخالفات عدم وجود سجل الزيارات، وبذلك تكون بلغت حجم المضبوطات 14.776 طن مضبوطات متنوعة.



وأكد "فضل" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيرا إلى تكثيف الحملات التفتيشية على كافة مراكز وقرى المحافظة لتحقيق الانضباط اللازم بالأسواق.