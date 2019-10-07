ضبط سيدة وعاطل قبل ترويج كيلو ونصف حشيش في إمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط ربة منزل وعاطل بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت نحو 1.5 كيلوجرام، وسلاح ناري ومبالغ مالية حال تواجدهما بنطاق قسم شرطة إمبابة.



كانت قد وردت معلومات إلى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد بممارسة "محمد ز. ا" 42 سنة، عاطل وسابق اتهامه في 16 قضية آخرها "مخدرات"، و"نسمة ج. ح" 30 سنة، ربة منزل، نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الآثم.



بعد التأكد من صحة المعلومات وعمل التحريات والأكمنة تم ضبطهما حال ترددهما على منطقة البراجيل بدائرة القسم وبحوزتهما فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، 6 فرش حشيش وزنت نحو 1.5 كجم، هاتف محمول، و600 جنيه



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف لتسهيل ترويجها والسلاح الناري للدفاع.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.