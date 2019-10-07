هدف هيجواين في مرمى الإنتر له مذاقًا خاص

ولفتت شبكة أوبتا للإحصاءات، إلى أن الهدف الذي سجله البيبيتا، سبقه 24 تمريرة بين لاعبي يوفنتوس، وهو رقم قياسي حتّى الآن لفريق في ​الدوري الايطالي​ لهذا الموسم.

استطاع النجم الارجنتيني ​جونزالو هيجواين​ يوم أمس في قيادة فريقه ​يوفنتوس​ لتحقيق الفوز على حسابنظيره الإنتر بنتيجة 2-1، بعدما احرز الهدف الثاني الحاسم للبيانكونيرو في اللقاء الذي جرى على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو، ضمن الجولة السابعة من الكالتشيو.