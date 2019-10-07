ضبط مسجل بحوزته 1700 قرص ترامادول في إمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.



كانت وردت معلومات إلى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد باتجار "سيد. ح. ر. ع" 58 سنة، عاطل، في الأقراص المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه.



وبعد التأكد من صحة المعلومات وعمل التحريات والأكمنة، تم ضبط المتهم حال تردده على منطقة المنيرة، وبحوزته 1700 قرص لعقار الترامادول المخدر، مبلغ مالي 42 ألف و500 جنيه.



وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.