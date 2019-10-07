تموين الإسماعيلية يشن حملة مكبرة على المخابز

فاجأ فريق هيئة الرقابة والتفتيش التمويني، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، المخابز البلدية في نطاق حي ثان المحافظة في حملة مكبرة، وذلك للتأكد من موازين وموصفات إنتاج الخبز، وضمت الحملة عبدالحميد حسين، رئيس الرقابة التموينية بمحافظة الإسماعيلية، ومحمد فاروق، مدير الرقابة التموينية، ومحمد فتحي، مفتش عام الرقابة التموينية.



وقال عبدالحميد حسين، رئيس الرقابة التموينية: لقد تم تحرير 2608 مخالفات لعدد من مخابز الإسماعيلية خلال الفترة الأخيرة، كما تم تحرير 2503 مخالفات للأسواق، وتم الاشتراك في حملات مشتركة مع هيئة الرقابة التجارية بالمحافظة، وتم تحرير 402 محضر نقص موازين للمخابز.



وأكد رئيس الرقابة التموينية بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تحرير 85 محضرًا زيادة أسعار، وتحرير 135 محضر مخالفة خبز بدون مواصفات، كما تم تحرير 828 محضر عدم نظافة للمخابز، و51 محضر سلع منتهية الصالحية، و31 محضرًا لتجار التموين زيادة الأسعار، كما تم تحرير 340 محضرًا لعدم إعطاء المخابز بونًا للمواطنين أثناء صرف الخبز.



كما تم تحرير 15 محضرًا للسلع مجهولة المصدر، وتحرير 368 محضرًا للمخابز بسبب عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، وتحرير 3 محاضر امتناع عن بيع السلع المسعرة، وتحرير 245 محضرًا لعدم وجود ميزان صالح للاستخدام، وتحرير 17 محضرًا تصرف المخابز البلدية في حصة الدقيق المدعم.