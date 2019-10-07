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حوادث

التحريات تكشف ملابسات غرق شاب في نيل الصف

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:14 م
جريدة الدستور
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أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في غرق شاب بنهر النيل بالصف، مساء أمس الأحد.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن الشاب أثناء وقوفه أعلى حجر مجاور لنهر النيل، اختل توازنه وسقط بالمياه، وغرق لعدم إجادته السباحة.

وذكر شهود عيان، أنهم شاهدوا الضحية "عبد الرحمن. ع" أثناء غرقه، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذه بسبب المسافة البعيدة التى كانت تفصل بينهم.

وتمكن عدد من الأشخاص، من انتشال جثة الشاب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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