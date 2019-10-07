لأول مرة.. الغردقة تستضيف بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو

تستضيف مدينة الغردقة لأول مرة بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو لعام 2019، وذلك تحت رعاية محافظة البحر الأحمر، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الإفريقي والاتحاد المصرى للتايكوندو، حيث تستعد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لاستقبال بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو لعام 2019م، فى نسختها الثالثة كأول مدينة عربية تقام بها البطولة العالمية بمنتجع سهل حشيش، وذلك فى الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجارى.



وسبق وتم تنظيم تلك البطولة من قبل مرتين فى رودس باليونان، ويتولى الاتحاد الإفريقى بالتنسيق مع الاتحاد المصرى، فرع البحر البحر الأحمر للتايكوندو تنظيم البطولة، بمشاركة عدد 15 دولة، وعدد 72 لاعبًا ولاعبة، بحضور رئيس الاتحاد الدولى وعدد من رؤساء الاتحادات العالمية.