القبض على عاطل بحوزته مخدرات في باب الشعرية

تمكن ضباط مباحث القاهرة برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطل بحوزته 450 جرام حشيش وطبنجة صوت في باب الشعرية.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور ضباط قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتهم القوة المرافقة بشارع درب الاقماعية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط "م. ن" 33 سنة، عاطل وسابق اتهامه في القضية رقم 387 لسنة 2015م باب الشعرية "مخدرات" حال استقلاله السيارة رقم د ع ج 213 "ملك والده" وبحوزته سيجارة مشتعلة بداخلها خليط من مادة التبغ وجوهر الحشيش المخدر.



وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على طبنجة صوت عيار 9 مم وخزينة بداخلها 12 طلقة صوت من ذات العيار، 450 جرام حشيش، 7200 جنيه، سلاح أبيض "كتر"، 3 هاتف محمول".



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.