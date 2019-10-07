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مشروع لرسم حروف اللغة العربية على الحوائط.. تعرف على القصة (فيديو)

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:11 م
أمنية خضر
أمنية خضر
ياسمين عباس
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قالت أمنية خضر، صاحبة مشروع لرسم حروف اللغة العربية على الحوائط لإحيائها، إن فكرة الرسم والحروف أتت بعد التخرج من الجامعة، مشيرة إلى أنها لم تكن ترغب بالعمل فى مجال التدريس.

وأضافت "خضر"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أنها بدأت التدريب على الخط العربى وخاصة الخط العربى الحر، موضحة أن العمل على المشروع لم يكن يقيدها بأى ورش أو قواعد أو خوف.

وأوضحت "خضر"، أنها بدأت تتبع الصور ومعرفة الحروف والأدوات اللازمة للكتابة، لافتة إلى أنها بدأت في بيع الرسومات أون لاين، حيث أتتها فكرة مشاهدة الرسم عبر الفيديوهات ثم بعد ذلك مشاهدة فيديوهات الخط الكلاسيكي.

وأشارت "خضر"، إلى أن الفرق بين الخط الحر والخط الكلاسيكى، أن الحر ليس له ملتزم بنسب الحروف، بينما خط النسخ والرقعة يحتاج نسب معينة ملزمة بها، لافتة إلى أن الخط الحر ساعدها فى رسم الخط العربى على القلل والأطباق خاصة في مجال الديكور.

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