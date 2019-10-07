بعد قليل.. نظر تجديد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة

تنظر، بعد قليل، محكمة جنايات الجيزة أمر تجديد حبس الصحفيين حسن البنا مبارك، ومصطفى الأعصر؛ لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة.



كانت النيابة قد وجهت للمتهمين الاثنين بجانب آخرين، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، تهمًا بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة.



وتعتبر القضية 441 استكمالًا لقضية أخرى، يواجه فيها عدد من القائمين على مجال النشر نفس الاتهامات، وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامي" لجماعة الإخوان، أو قضية "مكملين 2"، لنشرهم أخبارا كاذبة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد.