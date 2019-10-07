الزراعة: فتح أسواق جنوب إفريقيا أمام المانجو المصرية

تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد بنجاح الحجر الزراعي في المفاوضات مع دولة جنوب إفريقيا لفتح أسواقها أمام المانجو المصرية التي تتمتع بسمعة متميزة على مستوى العالم.



وأضاف التقرير أن جهود الحجر الزراعي تتواصل من أجل فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.



ومن جهة أخرى، أكدت تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية بلغت 4 ملايين و355 ألفا و177 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 536 ألفا و156 طنا عن المدة نفسها من العام الماضى، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.



وأوضح أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و751 ألفا و500 طن، بالإضافة إلى تصدير 697 ألفا و30 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 383 ألفا و381 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالي 88 ألفا و918 طنا، فى حين احتلت الفراولة على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 24 ألفا و676 طنا.