عبدالعال لـ"النواب": "اقعدوا مع الشباب"

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، أعضاء البرلمان بالجلوس مع شباب الدوائر للاستماع إلى مشاكلهم وآرائهم حول بعض الأمور.



وقال رئيس البرلمان: "لو في كل أجازة، وأعلم جيدا قدرتكم على التحرك بالدوائر، أن تستمعوا للشباب حول الأمور المختلفة"، مشددا على ضرورة أن يكون الحديث دون سقف، لربما تكون هناك أمور غامضة عن النواب يتعرف عليها النائب، وهو أمر مهم جدا.



وأوضح رئيس البرلمان أن كل أسبوع لو استمع النائب وجلس مع 500 شاب يعني في الشهر 2000 شاب ونضربهم في 600 نائب يكون هناك تواصل قوي مع الشباب في جميع المحافظات.