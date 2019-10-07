وكيل "نقل البرلمان" يطالب بمتابعة المعهد الفني للسكة الحديد

طالب النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وزير النقل بضرورة الإشراف الشخصي وبنفسه على المعهد الفني التكنولوجي للسكة الحديد؛ لتحقيق الانضباط والجدية داخل هذا المعهد الذي استقبل اليوم 100 طالب بالدفعة الأولى للمعهد في أول أيام العام الدراسي الجديد.



وقال "زين الدين" في بيان له أصدره اليوم، إنه يجب على المسئولين بهذا المعهد أن يعودوا طلابه على الإلتزام والجدية وأن تتماشى المناهج الدراسية مع التطوير والتحديث العالمي الذي يتم داخل السكك الحديدية خاصة بالدول المتقدمة.



وطالب "النائب البرلماني" من وزير النقل والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة تدريب الطلاب بهذا المعهد عمليا داخل السكك الحديدية خلال مدة الدراسة بالمعهد مع الاستفادة منهم بالعمل بعد تخرجهم مباشرة بمرفق السكك الحديدية.



وكانت وزارة التعليم العالي حددت أسماء الـ 100 طالب المختارين، والذين اجتازوا الاختبارات البدنية والطبية والنفسية والقدرات، كما انتهت وزارتا التعليم العالي والنقل من إعداد المناهج الدراسية التي ستدرس لطلاب الدفعة الأولى، بالإضافة إلى وضع جداول المحاضرات.



ومن المقرر أن تكون الدراسة يوميا، ما عدا الخميس والجمعة، حيث يحق لكل طالب زيارة أسرته خلال الإجازة الأسبوعية، وتجدر الإشارة إلى أن مدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان، ويمنح الطالب بعد التخرج منه، شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص، وتعتمد من وزارة التعليم العالي، وفقا للضوابط المنظمة لذلك.