مدبولى يطالب الصحة بوضع تصور للإجراءات المطلوبة لتطوير الزمالة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة والسكان، ومسئولي الوزارة، لمُتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، والمبادرات الرئاسية، التي تضطلع بها الوزارة للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



عرضت الوزيرة، خلال اللقاء، الإجراءات التنفيذية التي تتم لدعم وتطوير الزمالة المصرية، كما عرضت الوزيرة نتائج زيارتها المملكة المتحدة للتعاون مع الكليات الملكية البريطانية، لافتة إلى أنها شهدت الاتفاق المبدئي على التعاون الثنائي عن طريق العمل على إشراكهم في تطوير برنامج الزمالة المصرية، وزيادة المحتوى الإلكتروني وفرص التعليم عن بُعد، وتدريب واعتماد المدربين بالزمالة المصرية، وتطوير واعتماد المراكز التدريبية المصرية طبقًا لمعايير الكلية الملكية.



وحول نتائج زيارتها جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم البدء ببرامج تدريب المدربين على التعليم الطبي لعدد 200 متدرب مبدئيًا، ويتضمن ورش عمل في مصر وتعليم عن بُعد، ويلحقها تدريب بجامعة هارفارد للمتفوقين دراسيًا كمدربين يكون منوطًا بهم تدريب الأطباء لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة لاجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات بالمعايير الدولية، وأن يتم البدء في تدريب أطباء الزمالة والمستشفيات التعليمية علي أساليب البحث العلمي والأبحاث الإكلينيكية.



وأوضحت أن الإجراءات التنفيذية التي تتم لدعم وتطوير الزمالة المصرية، تضمنت أيضًا صدور القرار الوزاري الخاص بوضع الزمالة المصرية تحت الإشراف العلمي لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بهدف تطوير برنامج الزمالة بما يواكب المُستجدات في الأوضاع العلمية والعملية، مع إعداد تقرير دوري كل 6 أشهر عن الإنجازات التى يحققها البرنامج، كما تم منح مقر المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان، لصالح الزمالة المصرية في إطار تطوير الإمكانيات اللوجستية.



ووجه رئيس الوزراء بعرض تصور على مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية المطلوبة لدعم وتطوير الزمالة المصرية، بما يحقق الأهداف المطلوبة في زيادة قدرات الأطباء المصريين وتطوير خبراتهم.