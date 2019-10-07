ذكريات النصر.. اللواء سمير فرج يتحدث فى 90 دقيقة الليلة

يكشف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج 90" دقيقة" بقناة المحور الفضائية، أسرارًا تذاع لأول مرة عن حرب أكتوبر 1973، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين.



ويستضيف الإعلامى محمد الباز، اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، وأحد أبطال حرب أكتوبر، يكشف كواليس ما دار داخل غرفة عمليات القوات المسلحة خلال ساعات الحرب للمرة الأولى.



ويعرض الإعلامى محمد الباز مجموعة من الفيديوهات لم تذاع من قبل عن القتال فى المعركة مع الإسرائيليين بعيون الإنجليز، ويتحدث اللواء سمير فرج لأول مرة عن قصة غرق الغواصة الإسرائيلية دافار أمام ميناء الإسكندرية.



ويتحدث اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن تقرير أجرانيت الذى أعده قادة الجيش الإسرائيلي حول التقصير فى الحرب وأسباب خسارتهم الفادحة.



كما يواصل الإعلامى محمد الباز فضح العملاء والأجراء المحرضين ضد الدولة المصرية عبر منابر الجماعة الإرهابية فى الخارج والمدعومة من تركيا وقطر من خلال فضح مخططاتهم ضد المصريين والدولة المصرية.