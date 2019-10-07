رئيس البرلمان يحيل عددًا من مشروعات القوانين للجان النوعية

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة، ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير ومشروع قانون بشأن متحف الحضارة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة.



كما أحال "رئيس البرلمان" مشروع قانون مقدم من الحكومة؛ لتعديل بعض أحكام قانون رقم 66 لسنة 1973 بشان المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.



كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي واكثر من 60 نائبا آخرين بشأن مجلس الشيوخ، وكذلك مشروع مقدم من النائب سلامة الرقيعي وأكثر من 60 نائبًا بشأن مجلس الشيوخ ومشروع مقدم من ذات النائب بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي بشان العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق والخطة والموازنة والشؤون الدستورية.