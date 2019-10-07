رجل المستحيل ضيف هيثم دبور على "إنيرجى"

يحل الكاتب الشهير نبيل فاروق، المعروف بالأدب البوليسي والجاسوسية والخيال العلمي، ضيفًا على برنامج "ليل داخلي"، الذي يقدمه هيثم دبور على راديو "إنيرجي".



وعمل نبيل فاروق مجموعة روايات كبيرة كانت علي شكل قصص جيب من أشهرها "ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000".



ويناقش فيها هيثم دبور مع ضيفه تحديدًا روايات الجاسوسية، وذلك بالتزامن مع ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة.



ويعتبر نبيل فاروق من أبرز الكتاب الذين لهم باع في القصص الروائية للجيب، ونالت مجموعاته شهرة واسعة في الوطن العربي، خاصة وسط الشباب الذين تأثروا بها.



ويتناول الحلقة حكايات عن الجاسوسية من وحي حرب أكتوبر من وجهة نظر نبيل فاروق، ويذاع برنامج "ليل داخلي" على راديو إنيرجي تردد ٩٢.١ من الأحد إلى الأربعاء على مدار ساعتين من ٨ إلى ١٠ مساءً.