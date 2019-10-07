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تقارير ومتابعات

ممثلة ومغنية.. قصة الفتاة البدوية التي ظهرت في فيلم "الممر"

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:02 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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برعت في تأدية الفتاة البدوية، التي وقفت بجانب جنود وضباط الجيش المصري في فترة من فترات الحرب، وهي القصة التي تم سردها في فيلم "الممر"، فعقب مساعدتها لهم، وقعت في غرام أحد الجنود الذي قرر أن يتزوجها في أثناء الحرب، هذه هي أسماء أبو اليزيد، الفتاة التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس.

درست "أسماء" في كلية الفنون الجميلة، وشاركت في بدايتها في عدد كبير من العروض المسرحية، التي عرضت على مسرح "الهناجر"، ونافست على جائزة الشيخ سلطان القاسمي، لأفضل عرض مسرحي لعام 2016.

لفتت الأنظار بقوة من خلال أدائها لشخصية "تقى" في مسلسل هذا المساء، وشاركت في العديد من المسلسلات والأفلام، كما شاركت أيضا في فرقة "بهججة"، وقامت بتقديم عدة مونولوجات في عدة حفلات.

كانت أسماء تحب التمثيل منذ صغرها، إلا أنه لم يكن متاحًا لها في المدرسة؛ لعدم وجود مسرح مدرسي، ولكنه أتيح لها في الكلية، فالتحقت به، من السنة الأولى، من خلال إتيليه المسرح.

ففي إتيليه المسرح، تدربت "أسماء" تحت يد المخرج شادي الدالي، واشتركت من خلاله في عدد كبير من العروض المستقلة، كان آخرها "الخلطة السحرية للسعادة"، التي نافست في مهرجان المسرح العربي على "جائزة الشيخ سلطان القاسمي" لأفضل عرض مسرحي عربي لعام 2016.

أول عرض مسرحي لها كان عبارة عن تقديم للفريق في الفصل الأول لها في الكلية، كان تحت عنوان "الحياة جميلة في فنون جميلة"، وفي الفصل الثاني من نفس العام، شاركت في "اسطبل عنتر"، الذي أخرجه الفنان بيومي فؤاد، لـ"إتيليه المسرح".

شاركت عام 2014 في مسلسل أنا عشقت للمخرجة مريم الأحمدي، إلا أنه كان دورًا صغيرًا من عدة مشاهد.

خاضت أسماء أبو اليزيد تجربة الإخراج، فأخرجت مسرحية "ميلودراما" عام 2013، باسم "حبهان"، كذلك ساعدت في الإخراج مع المخرج شادي الدالي في مسرحية "حلم بلاستك" الذي مثلت فيه بعد ذلك دورًا، و"صنع في الصين"، و"ثورة الموتى".

وشاركت أسماء أبو اليزيد بغناء المونولوجات في فرقة "بهججة"، وهي فرقة غنائية موسيقية، تقدّم أغاني الضحك والبهجة ومونولوجات معاصرة.‏

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